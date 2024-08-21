В Ростовской области возобновили выдачу IT-ипотеки

В Ростовской области, как и по всей России, возобновили выдачу льготной IT-ипотеки. Напомним, что ипотеку с данной господдержкой на покупку жилья может получить сотрудник компании, относящейся к сфере информационных технологий. При этом эта компания должна быть аккредитована в Минцифры России и получать налоговые льготы, а также располагаться в любом регионе страны, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. Заемщик во время подписания договора должен быть моложе 51 года.