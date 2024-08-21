В Ростовской области возобновили выдачу IT-ипотеки

В Ростовской области, как и по всей России, возобновили выдачу льготной IT-ипотеки. Напомним, что ипотеку с данной господдержкой на покупку жилья может получить сотрудник компании, относящейся к сфере информационных технологий. При этом эта компания должна быть аккредитована в Минцифры России и получать налоговые льготы, а также располагаться в любом регионе страны, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. Заемщик во время подписания договора должен быть моложе 51 года.
По сообщению Сбера, на Дону работа по льготной IT-ипотеке возобновлена, но с учетом изменений вступивших в силу с 1 августа текущего года.
— Заемщик может оформить IT-ипотеку в Ростовской области, чтобы купить жилье в новостройке, участок с жилым домом у юрлица или ИП, землю под строительство или направить все деньги на строительство дома с подрядчиком, — отметил управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим. — Сегодня мы возобновили прием заявок, наши сотрудники работают усиленно, чтобы клиенты приобрели жилье на особых условиях как можно быстрее.
По IT-ипотеке можно получить льготный заем до девяти миллионов рублей. Но дончанам могут выдать кредит до 18 миллионов рублей. Тогда все, что будет превышать льготные девять миллионов рублей, выдается по рыночной процентной ставке.
Также надо учесть, что под эту ипотеку не подойдет приобретение квартиры, комнаты и апартаментов на вторичном рынке, а также по договору уступки прав требований.