В Ростовской области запланировали строительство и обновление электростанций

В Ростовской области на общественные обсуждения вынесли планы по строительству и обновлению электростанций и подстанций, рассчитанные до 2042 года. Документацию опубликовали на сайте системного оператора Единой энергетической системы (СО ЕЭС).
В частности, на Дону собираются возвести Новочеркасскую АЭС. Предполагается, что к 2036 году после запуска блока ВВЭР-оптим объект начнет вырабатывать 1200 МВт, а к 2038 году с вводом еще одного блока — 2400 МВт. Эти показатели должны сохраниться до 2042 года.
Напомним, сейчас в Ростовской области действует АЭС, расположенная в Волгодонске. Она обеспечивает электричеством весь юг страны.
Также в донском регионе намерены ввести в эксплуатацию Вербную ВЭС, которая в 2025 году должна производить 100 МВт.
Кроме этого, энергетики предложили реконструировать две подстанции. На ПС Ростовской (500 кВ) планируется «установка второго автотрансформатора 500/220 кВ мощностью 501 МВА», а на ПС Шахты (500 кВ) собираются «установить третий автотрансформатор 500/220 кВ мощностью 501 МВА».