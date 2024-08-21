В Ростовской области запланировали строительство и обновление электростанций

В частности, на Дону собираются возвести Новочеркасскую АЭС. Предполагается, что к 2036 году после запуска блока ВВЭР-оптим объект начнет вырабатывать 1200 МВт, а к 2038 году с вводом еще одного блока — 2400 МВт. Эти показатели должны сохраниться до 2042 года.