Новая 256-метровая телебашня заработает в Волгограде 10 сентября

По информации администрации региона, новую башню построили на ул. Краснополянская, 33Б. В скором времени на нее перенесут с других объектов связи и 21 FM-радиостанций.
Старая телебашня, которая расположена на ул. Рокоссовского на Мамаевом кургане, прослужила 67 лет, что привело к ее физическому износу.
— Ее демонтируют. Жителям и гостям Волгограда откроется вид на Мамаев курган, не перекрытый посторонними объектами. Это важно для архитектурного облика крупнейшего мемориального комплекса, посвященного Великой Отечественной войне. Новая башня выше старой на 64 метра, и ее технические возможности значительно шире, — рассказал председатель комитета информационных технологий Волгоградской области Алексей Кидалов.
Новая телебашня расположена на 5 км северо-западнее Мамаева кургана. Отмечается, что ряду пользователей Дзержинского, Ворошиловского и Краснооктябрьского районов Волгограда потребуется изменить направление приемной антенны в сторону новой башни.
С вводом нового сооружения, как ожидается, повысится устойчивость телерадиовещания и в перспективе расширение его объемов в связи с появлением технической возможности размещения на башне дополнительного телекоммуникационного оборудования.