В Челябинской области расширят производство FPV-дронов

Так, около 30 миллионов рублей уже получила фирма, в планах которой — увеличить выпуск FPV-дронов. Она закупит оборудование, чтобы улучшить летные характеристики своей модели: такой беспилотник сможет переносить груз массой три килограмма на расстояние до 14 километров.