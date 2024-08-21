В Челябинской области расширят производство FPV-дронов

Региональный Фонд развития промышленности (ФРП) одобрил первый льготный заем по программе «Беспилотные системы», которая выделена в отдельное направление. В ее рамках финансируются проекты, нацеленные на создание и модернизацию производств БПЛА, а также компонентов к ним.
Так, около 30 миллионов рублей уже получила фирма, в планах которой — увеличить выпуск FPV-дронов. Она закупит оборудование, чтобы улучшить летные характеристики своей модели: такой беспилотник сможет переносить груз массой три килограмма на расстояние до 14 километров.
— Правительство утвердило стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года. В течение ближайших шести лет в России должна появиться новая отрасль, связанная с созданием и использованием гражданских дронов. Наибольший потенциал для их применения имеется в сельском хозяйстве, строительном секторе, при актуализации геопространственных данных, доставке грузов в труднодоступные районы, — объясняет особое внимание к «крылатым» компаниям директор регионального ФРП Сергей Казаков.