Жителям Волгограда спишут пени за погашенную задолженность по ЖКХ

Согласно условиям акции, полностью погасившие задолженности за услуги водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения абоненты будут освобождены от уплаты пени, накопленной на период даты платежа. После оплаты аннулирование пени граждане увидят в квитанции за следующий месяц.