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Жителям Волгограда спишут пени за погашенную задолженность по ЖКХ

Ресурсоснабжающая организация запустила акцию «Долги без пени!», которая продлится до 31 октября текущего года.

У жителей областного центра теперь есть возможность погасить задолженность без штрафных санкций, что поможет снизить финансовую нагрузку на бюджет.

Согласно условиям акции, полностью погасившие задолженности за услуги водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения абоненты будут освобождены от уплаты пени, накопленной на период даты платежа. После оплаты аннулирование пени граждане увидят в квитанции за следующий месяц.

Отметим, аналогичная акция проходила весной текущего года. В ней участвовали 30 тыс. волгоградцев, всего было списано 8,5 млн рублей пени.

ЖКХ