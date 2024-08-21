Жителям Волгограда спишут пени за погашенную задолженность по ЖКХ

У жителей областного центра теперь есть возможность погасить задолженность без штрафных санкций, что поможет снизить финансовую нагрузку на бюджет.
Согласно условиям акции, полностью погасившие задолженности за услуги водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения абоненты будут освобождены от уплаты пени, накопленной на период даты платежа. После оплаты аннулирование пени граждане увидят в квитанции за следующий месяц.
Отметим, аналогичная акция проходила весной текущего года. В ней участвовали 30 тыс. волгоградцев, всего было списано 8,5 млн рублей пени.