Сроки строительства велодорожки на Куршской косе перенесены приблизительно на конец года

Велодорожку от Зеленоградска до Куршской косы планируют полностью проложить до конца 2024 года. Об этом «Клопс» заявила пресс-секретарь дирекции национальных парков Ольга Большакова.
Предполагалось, что участок от кладбища до КПП завершат в августе этого года. Но проект затянулся, и строительство сдвинулось на неопределённый срок.
«Это [велодорожку] будем делать в последнюю очередь, потому что кататься по недостроенному объекту опасно, — объясняет ситуацию Ольга Большакова. — Сделать её — значит дать старт массовому велотуризму на Куршской косе до момента окончания строительства».
Отрезок от Лесного до Рыбачьего почти готов, не сделаны только стыки на лесных просеках. Дирекция Куршской косы предупреждает, что, хотя проехать там уже можно, находиться на объекте нежелательно: там ещё ведутся работы.
Продолжение велодорожки от конца кладбища до КПП на Куршской косе начнут мостить через 10 дней — Анатолий Калина.
Сейчас отдыхающим приходится ехать на велосипедах по проезжей части.