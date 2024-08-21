На стратегической сессии обсудили, как удержать и привлечь кадры в Самарскую область

«Перед нами главой региона Вячеславом Андреевичем Федорищевым поставлена задача подготовить программу развития Самарской области на ближайшие пять лет. Эта программа должна учитывать приоритеты, которые определены в национальных целях, специфику и накопленный опыт региона, а также отвечать на ключевые вызовы, которые сегодня возникают. И одним из самых основных является нехватка кадровых ресурсов в реальном секторе экономики, в социальной сфере, в государственных и муниципальных структурах. Мы должны определить ключевые меры, которые будем дополнительно принимать в горизонте пятилетнего планирования с точки зрения удержания и привлечения кадров в регион. Здесь мы говорим и о повышении квалификации действующих трудовых ресурсов, и о повышении производительности труда, и о выработке системы региональных мер поддержки».