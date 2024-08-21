Здание на проспекте Гагарина сносят для строительства станции канатной дороги

Офисное здание на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде сносят для строительства станции канатной дороги через Оку. Об этом сообщает «Ъ-Приволжье».
В Нижнем Новгороде началась подготовка площадки под станцию новой канатной дороги. Она будет расположена на проспекте Гагарина. На данный момент там сносят двухэтажное здание, в котором находился салон по продаже подержанных автомобилей.
Отмечается также, что здание было реквизировано у собственника.
Напомним, вторая подвесная переправа соединит Ленинский и Советский районы, связав станцию метро «Заречная» и парк «Швейцария».