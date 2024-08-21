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Здание на проспекте Гагарина сносят для строительства станции канатной дороги

В офисном здании ранее находился салон по продаже автомобилей.

Источник: Комсомольская правда

Офисное здание на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде сносят для строительства станции канатной дороги через Оку. Об этом сообщает «Ъ-Приволжье».

В Нижнем Новгороде началась подготовка площадки под станцию новой канатной дороги. Она будет расположена на проспекте Гагарина. На данный момент там сносят двухэтажное здание, в котором находился салон по продаже подержанных автомобилей.

Отмечается также, что здание было реквизировано у собственника.

Напомним, вторая подвесная переправа соединит Ленинский и Советский районы, связав станцию метро «Заречная» и парк «Швейцария».

строительство