На Гостилицком шоссе начнется новый этап ремонта

В начале сентября техника пойдет по участку от «Южного полукольца» в Гостилицах до Новой Бури через Заостровье и остановится около Лопухинки. Планируется уложить 10 километров нового асфальта, местами заменить в основании глину и торф, укрепить обочины, установить новые остановки, знаки, нанести разметку. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».