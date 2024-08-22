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На Гостилицком шоссе начнется новый этап ремонта

После завершения ремонта Гостилицкого шоссе на участке от КАД до Гостилиц начнется новый этап работ. Об этом сообщает 21 августа пресс-служба дорожного комитета Ленобласти.

Источник: дорожный комитет Ленобласти

В начале сентября техника пойдет по участку от «Южного полукольца» в Гостилицах до Новой Бури через Заостровье и остановится около Лопухинки. Планируется уложить 10 километров нового асфальта, местами заменить в основании глину и торф, укрепить обочины, установить новые остановки, знаки, нанести разметку. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Сейчас в Ломоносовском заканчивается обновление отрезка дороги между Новой Ропшей и Велигонтами, а также Красносельского шоссе от Новоселья на Аннино. Продолжается стройка между Аннино и Разбегаево.