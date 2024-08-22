Квартира за 150 тысяч в месяц? Цены на жилье во Владивостоке не перестают удивлять

Август — месяц, когда Владивосток постепенно наполняется студентами. Не все из них желают жить в общежитии, а кому-то просто не хватило там места. Тогда остается лишь искать квартиру и арендовать. Но цены даже на однокомнатное жилье вдали от центра города способны поразить любого, сообщает ИА PrimaMedia.
Гостинка — экономный вариант?
Среди снимающих жилье распространено мнение, что самый экономный вариант — это гостинка. Одна небольшая комната, кухня и санузел обычно занимают около 18 кв.м. В тесноте, без ремонта и практически бытовой техники, зато недорого. Или цена все же кусается?
В районе Баляева за гостинку в 18 кв.метров с холодильником, плитой, микроволновкой и отсутствием ремонта на первый раз придется выложить 42 000 рублей. Нет, сама аренда стоит 22 000 рублей плюс оплата света и воды. Но при оплате первого месяца также придется заплатить комиссию агентству — 20 000 рублей. За эти деньги можно получить разбитую плитку на стенах санузла и стены с подтеками в комнате.
В районе Фадеева можно найти гостинку с бытовой техникой и ремонтом, которая при этом стоит дешевле предыдущей. Отдать за нее придется 15 000 рублей плюс комиссия агентству в таком же эквиваленте. Итого 30 000 рублей за первый месяц проживания. Но за эти деньги можно получить плиту, холодильник, стиральную машину, титан и даже немного мебели в виде стола, шкафа и кровати.
От дешевых вариантов переходим к дорогим. В районе Второй Речки сдается гостинка за 55 000 рублей. Район далеко не центральный, может все дело в самом жилье? От предыдущих двух вариантов гостинку отличает лишь наличие кондиционера, чайника, пылесоса, утюга, гладильной доски и дивана. Видимо именно за такое удовольствие нужно доплачивать 25 000 рублей, не принимая во внимание вариант на Фадеева.
В зависимости от района цены на жилье варьируются от 30 000 до 55 000 рублей за первый месяц проживания. Эгершельд и Чуркин, например, обойдутся в районе 40 000 — 56 000 рублей с учетом комиссии. В районе Снеговой Пади за гостинку придется отдать 43 000 рублей. На Некрасовской 40 000 — 50 000 рублей, а на Второй Речке — около 50 000 — 55 000 рублей.
А что по однокомнатным квартирам?
Однокомнатные квартиры — еще один вариант жилья, подходящий студентам. Места в них больше, чем в гостинке, а условия такие же. А что с ценой? Как ни странно, но можно найти варианты, которые выйдут даже дешевле, чем гостинка.
Например, в районе Садгорода сдается квартира за 20 000 рублей. В ней есть и ремонт, и техника, а также мебель. Для комфортной жизни этого вполне хватает.
За 35 000 рублей плюс 25 000 комиссии можно снять жилье в Зеленом бульваре. Первый месяц, конечно, обойдется в 60 000 рублей, но за эти деньги студент получит чуть более близкое расположение, чем пригород, а также ремонт и мебель.
Квартира в центре, конечно, обойдется недешево — 100 000 рублей. Но куда дороже жизнь на Второй Речке — 115 000 рублей. За эти деньги арендатор получит не только ремонт, мебель и технику. Заботливый арендодатель оставит ему даже воду, чай, сахар и соль.
Но самая дорогая однокомнатная квартира нашлась на Эгершельде. Кирпичная панелька, немного мебели и техники, стандартный ремонт. А отдать за такую квартиру придется 120 000 рублей.
Может лучше двух— или трехкомнатная?
Самую дешевую двухкомнатную квартиру можно найти в районе Второй Речки за 10 000 рублей. Правда, выглядит она сюрреалистично. Кто готов отдать деньги за содранные обои, плесень и деревянный пол? Мебели нет, техники нет, даже санузла нет.
На Чуркине можно снять квартиру за 40 000 рублей. В эту стоимость входит ремонт, мебель и техника в виде микроволновой печи, плиты, телевизора, титана, холодильника и чайника.
В районе Толстого сдается двухкомнатная квартира за 160 000 в месяц. На цену повлиял новый ремонт, мебель, полотенца, постельное белье и ортопедический матрас, техника, в которую входят даже мультиварка и фен. Стоит ли это таких денег — решать арендатору, но, как показал обзор, есть квартиры и дешевле.
Из трехкомнатных квартир самый дешевый вариант в районе Седанки — 40 000 рублей. Но за первый месяц проживания придется заплатить 72 000, ведь еще нужно заплатить комиссию — 32 000 рублей. За эти деньги можно получить ремонт, плиту и кровать. Остальное арендатору придется покупать самостоятельно.
Квартира в районе БАМ стоит 60 000 рублей, плюс такая же сумма уйдет на комиссию, итого 120 000 рублей за первый месяц проживания. В эти деньги входят ремонт, наличие техники и мебели, а также более близкое расположение к центру.
А вот трехкомнатная квартира на Чуркине обойдется в 200 000 рублей. На стоимость повлияли ремонт, вид из окна, мебель, техника и наличие посуды в квартире.
Как выбрать жилье и не получить кота в мешке?
О том, что должно смутить в объявлении о сдаче квартиры в аренду, и почему в августе цены на жилье растут, рассказал генеральный директор агентства недвижимости «ГРЦ» Сергей Косиков.
«Действительно, цены на аренду растут. А еще и добавился сезонный августовский рост. На рынке пока в принципе дефицит арендного жилья. Сюда же добавилась ситуация на рынке продажи, что повлияло и на рынок аренды — многие потенциальные покупатели не съехали из арендованных квартир в купленные, и в ближайшее время не съедут», — рассказал Сергей Косиков.
Также, на рынок аренды выходят квартиры в свежих домах, высокого качества, с хорошим ремонтом. Это тоже влияет на стоимость. Кроме того, сейчас наблюдается повышенный спрос на посуточную сдачу квартир, что тоже отражается на всем рынке аренды.
Среди объявлений об аренде квартир можно увидеть очень привлекательные варианты. Например, квартиру можно арендовать за 20 000 рублей. Однако, очень часто за такими предложениями скрывается кот в мешке. Как обезопасить себя, рассказал Сергей Косиков.
«Когда квартира сдается по цене гораздо ниже рыночной, это должно насторожить. Но по общим правилам — оформляйте все отношения с собственником-арендодателем правильно. Договор — обязательно, и с подробным описанием всех условий, порядка расторжения, зон ответственности. Фиксация всех платежей. Конечно, в обязанности арендатора не входит контроль — платит ли арендодатель налоги. Но, если платит — это хороший показатель добросовестного собственника», — говорит эксперт.