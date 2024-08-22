Квартира за 150 тысяч в месяц? Цены на жилье во Владивостоке не перестают удивлять

В районе Фадеева можно найти гостинку с бытовой техникой и ремонтом, которая при этом стоит дешевле предыдущей. Отдать за нее придется 15 000 рублей плюс комиссия агентству в таком же эквиваленте. Итого 30 000 рублей за первый месяц проживания. Но за эти деньги можно получить плиту, холодильник, стиральную машину, титан и даже немного мебели в виде стола, шкафа и кровати.