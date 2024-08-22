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В Красноярском крае планируют построить две атомные электростанции

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Одна появится в Шарыповском района, а вторая — в Норильске.

Источник: РИА "Новости"

В Красноярском крае появится сразу две атомные электростанции. Проект размещения объектов опубликован на официальном сайте Системного оператора единой энергетической системы РФ. Согласно документу, первая АЭС должна появиться в селе Холмогорское Шарыповского района.

Первый блок мощностью 1 255 МВт должны запустить в 2037 году, а к 2042 их должно быть 4 общей мощностью 5020 Мвт.

Вторую атомную электростанцию планируется построить в Норильске. Согласно проекту, первый энергоблок должны запустить в 2032 году, а к 2037-му году их должно стать также 4.

Всего по Генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики до 2042 года в России должны заработать 11 новых АЭС.

энергетика