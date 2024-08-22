В Красноярском крае планируют построить две атомные электростанции

В Красноярском крае появится сразу две атомные электростанции. Проект размещения объектов опубликован на официальном сайте Системного оператора единой энергетической системы РФ. Согласно документу, первая АЭС должна появиться в селе Холмогорское Шарыповского района.
Первый блок мощностью 1 255 МВт должны запустить в 2037 году, а к 2042 их должно быть 4 общей мощностью 5020 Мвт.
Вторую атомную электростанцию планируется построить в Норильске. Согласно проекту, первый энергоблок должны запустить в 2032 году, а к 2037-му году их должно стать также 4.
Всего по Генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики до 2042 года в России должны заработать 11 новых АЭС.