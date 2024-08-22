Атомную электростанцию планируют построить в Челябинской области

В Челябинской области планируют построить атомную электростанцию. Объект включён в генеральную схему, реализация которой рассчитана до 2042 года. Документ вынесен на общественные обсуждения, он появился на сайте АО «Системный оператор единой энергетической системы».
Согласно документации, речь идёт о Южноуральской АЭС. Строительство планируют вести неподалёку от Озёрска, рядом с посёлком Метлино. Станция должна включить два энергоблока типа РБН, которые используются в технологиях замкнутого ядерного цикла, общей мощностью 2510 МВт. Первый из них должен появиться к 2038 году, второй — к 2040 году.
Согласно списку, до 2042 года в России планируют ввести в эксплуатацию более десятка новых атомных электростанций в Смоленской, Ростовской, Томской областях, Красноярском, Хабаровском и Приморском крае, а также других регионах. Одна из запланированных станций значится в соседней Свердловской области. В ближайшие 18 лет объём вводов в эксплуатацию новых энергоблоков атомных электростанций должен составить 28,499 млн кВт, включая проекты атомных электростанций в децентрализованной зоне электроснабжения.
Добавим, что Южноуральскую АЭС рядом с посёлком Метлино начинали строить в 1982 году. После аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году возведение объекта заморозили.