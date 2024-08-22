Атомную электростанцию планируют построить в Челябинской области

Согласно списку, до 2042 года в России планируют ввести в эксплуатацию более десятка новых атомных электростанций в Смоленской, Ростовской, Томской областях, Красноярском, Хабаровском и Приморском крае, а также других регионах. Одна из запланированных станций значится в соседней Свердловской области. В ближайшие 18 лет объём вводов в эксплуатацию новых энергоблоков атомных электростанций должен составить 28,499 млн кВт, включая проекты атомных электростанций в децентрализованной зоне электроснабжения.