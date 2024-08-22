В Хабаровске начался ямочный ремонт на проблемном проспекте

Работы по ремонту участка проспекта 60-летия Октября в Хабаровске между улицами Аэродромная и Машинистов теперь ведутся и в тёмное время суток. В этом убедилась курирующая инфраструктуру зампред краевого правительства Ирина Горбачёва, посетив объект поздним вечером. Видео об этом она разместила в своём Телеграм-канале, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— По поручению врио губернатора края Дмитрия Демешина работы по укладке верхнего слоя асфальта здесь идут даже в позднее вечернее время. Напомню, проспект стал одним из первых дорожных объектов в регионе, ход ремонта которого проинспектировал Дмитрий Викторович, — отметила Ирина Горбачёва.
Напомним, проспект 60-летия Октября в Хабаровске приводят в порядок по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» уже несколько лет. В 2022-м починили отрезок от его пересечения с улицей Суворова до Аэродромной. В этом году к осени подрядчик должен сдать следующий участок от ул. Аэродромной до ул. Машинистов. Полностью завершить ремонт проспекта изначально планировалось ещё до 2028 года.
— Ни меня, ни людей не устраивают планы до 2028 года ремонтировать проспект 60-летия Октября по БКД. Мы оставшиеся километры будем делать ещё три года? Это издевательство! Люди будут стоять в пробках, мучиться. Поэтому поручаю эти сроки сократить. Деньги найдём. Изыщем один миллиард, чтобы закончить проспект в 2026 году. Это крайний срок! — такое поручение дал врио губернатора края Дмитрий Демешин после осмотра объекта.
На эту проблему в социальные сети врио губернатора поступило очень много обращений. Дмитрий Демешин поручил нарастить темпы ямочного ремонта в Хабаровске. В настоящее время рабочие и техника приступили к ямочному ремонту участка проспекта от улицы Большой до Хабаровской, затем пойдут в сторону Южного микрорайона до ул. Машинистов. Будут приводить в порядок и другие разбитые городские трассы.
— Наш фронт работ очень большой. Это весь город, — объяснил заместитель начальника управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска Олег Дворянинов. — С начала года произведено порядка 30 тысяч квадратных метров ямочного ремонта. В течение этого года планируем отремонтировать до 130 тысяч квадратных метров.