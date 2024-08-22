В Хабаровске начался ямочный ремонт на проблемном проспекте

— Ни меня, ни людей не устраивают планы до 2028 года ремонтировать проспект 60-летия Октября по БКД. Мы оставшиеся километры будем делать ещё три года? Это издевательство! Люди будут стоять в пробках, мучиться. Поэтому поручаю эти сроки сократить. Деньги найдём. Изыщем один миллиард, чтобы закончить проспект в 2026 году. Это крайний срок! — такое поручение дал врио губернатора края Дмитрий Демешин после осмотра объекта.