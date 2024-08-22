Ростовское транспортное кольцо хотят расширить до четырёх полос

Реализация масштабного проекта уже подходит к концу, большинство дорожных объектов сданы. В том числе это новый участок обхода Аксая на М-4 «Дон», третья очередь Северного обхода, мостовой переход через Ростовское водохранилище. До конца года будет завершён первый этап строительства «Западной хорды».