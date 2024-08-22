Ростовское транспортное кольцо хотят расширить до четырёх полос

Реализация масштабного проекта уже подходит к концу, большинство дорожных объектов сданы. В том числе это новый участок обхода Аксая на М-4 «Дон», третья очередь Северного обхода, мостовой переход через Ростовское водохранилище. До конца года будет завершён первый этап строительства «Западной хорды».
Три новых развязки «Северного радиуса» — Родионовская, Щепкинская и Темерницкая — сразу строятся четырёхполосными. Существующие двухполосные дороги ростовского кольца власти также хотят расширить до четырёх полос. Это позволит увеличить пропускную способность.
Ранее мы также сообщали, что Северный обход Ростова расширят до четырех полос.