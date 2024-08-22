В историческом центре Омска построят ЖК с элитными высотками

Площадь земельного участка для строительства составит 28 024 квадратных метра, а площадь помещений многоквартирного дома — 73 130 квадратных метров. Строительство нового жилого квартала находится под руководством московского архитектурного бюро ASADOV. Планируется возвести высотное здание до 25 метров и построить дополнительный пешеходный мост через реку Омь. Разрешение на строительство пока еще не выдано, но инвестиционная инициатива компании «Основа Холдинг» уже получила одобрение совета. Напомним, ранее мы писали, что промышленный парк «Т7» Омска был включён в федеральный реестр.