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Из Пулково можно будет улететь в Европу и другие направления через Абу-Даби

Количество рейсов из Санкт-Петербурга в Абу-Даби увеличат с двух до трех в неделю в авиакомпании Etihad Airways. Планируется, что из Пулково в столицу ОАЭ можно будет улететь по вторникам, четвергам и субботам.

Как сообщили в компании ООО «Воздушные ворота Северной столицы», удобные стыковки в Абу-Даби позволят пассажирам продолжить путешествие по более чем 70 направлениям мира. Вылет из Пулково в Абу-Даби, согласно расписанию, запланирован в 11:50, прилет — в 19:10. Вылет из столицы ОАЭ запланирован в 03:00, прибытие в Петербург — 08:35.

Отправиться из Петербурга пассажирам Etihad Airways можно в Коломбо (Шри-Ланка), Мале (Мальдивы), Нью-Дели, Мумбаи, Кералу, Ахмадабад, Хайдарабад и другие места индийского субконтинента со стыковками до семи часов в Абу-Даби. Таким же образом можно долететь до Юго-Восточной Азии: на Пхукет и в Бангкок (Таиланд), Куала-Лумпур (Малайзия), Сингапур (Сингапур), Сеул (Южная Корея), Токио и Осаку (Япония).

Также жители Петербурга смогут улететь в Доху (Катар), Маскат (Оман), Бахрейн (Бахрейн), Эр-Рияд и Джидду (Саудовская Аравия), Тель-Авив (Израиль) и другие направления Ближнего Востока и Африки. Со стыковками семь-восемь часов рейсами Etihad Airways можно улететь по направлениям Европы и Северной Америки.