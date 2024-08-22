Из Пулково можно будет улететь в Европу и другие направления через Абу-Даби

Как сообщили в компании ООО «Воздушные ворота Северной столицы», удобные стыковки в Абу-Даби позволят пассажирам продолжить путешествие по более чем 70 направлениям мира. Вылет из Пулково в Абу-Даби, согласно расписанию, запланирован в 11:50, прилет — в 19:10. Вылет из столицы ОАЭ запланирован в 03:00, прибытие в Петербург — 08:35.
Отправиться из Петербурга пассажирам Etihad Airways можно в Коломбо (Шри-Ланка), Мале (Мальдивы), Нью-Дели, Мумбаи, Кералу, Ахмадабад, Хайдарабад и другие места индийского субконтинента со стыковками до семи часов в Абу-Даби. Таким же образом можно долететь до Юго-Восточной Азии: на Пхукет и в Бангкок (Таиланд), Куала-Лумпур (Малайзия), Сингапур (Сингапур), Сеул (Южная Корея), Токио и Осаку (Япония).
Также жители Петербурга смогут улететь в Доху (Катар), Маскат (Оман), Бахрейн (Бахрейн), Эр-Рияд и Джидду (Саудовская Аравия), Тель-Авив (Израиль) и другие направления Ближнего Востока и Африки. Со стыковками семь-восемь часов рейсами Etihad Airways можно улететь по направлениям Европы и Северной Америки.