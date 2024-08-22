Из Пулково можно будет улететь в Европу и другие направления через Абу-Даби

Отправиться из Петербурга пассажирам Etihad Airways можно в Коломбо (Шри-Ланка), Мале (Мальдивы), Нью-Дели, Мумбаи, Кералу, Ахмадабад, Хайдарабад и другие места индийского субконтинента со стыковками до семи часов в Абу-Даби. Таким же образом можно долететь до Юго-Восточной Азии: на Пхукет и в Бангкок (Таиланд), Куала-Лумпур (Малайзия), Сингапур (Сингапур), Сеул (Южная Корея), Токио и Осаку (Япония).