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Из Ростова в Таганрог могут запустить пассажирские суда до конца года

Об этом сообщил первый замгубернатора Дона.

Источник: Аргументы и факты

Из Ростова в Таганрог могут запустить пассажирские суда до конца года. Об этом на расширенном заседании донского правительства сообщил первый замгубернатора региона Александр Скрябин.

По его словам, за первые полгода речным транспортом воспользовались более 10 тыс. донских пассажиров.

«К концу года будет налажена перевозка по направлению Ростов-на-Дону — Таганрог», — сообщил Александр Скрябин.

А ранее мы сообщали, что в Ростовской области также протестировали выход «Валдаев» в Семикаракорск и Багаевскую.