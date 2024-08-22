Цифровой рубль появится в массовом обиходе в 2025 году — Нацбанк

Цифровой рубль появится в массовом обиходе не раньше второй половины 2025 года, сообщает Нацбанк Башкирии. После того, как президент России поручил перейти к широкому внедрению цифрового рубля, интерес к этой теме повысился. Активизировались как официальные источники информации, так и весьма сомнительные. Последние преследуют задачу посеять панику в обществе и настроить граждан против новой формы национальной валюты, указывают в пресс-службе регулятора.
В основном провокации крутятся вокруг темы пенсий, которые якобы уже с сентября начнут выплачиваться только в цифровых рублях. Пенсионеров призывают написать заявление об отказе, иначе это произойдет автоматически, и они попадут в «цифровое рабство». Эта информация не соответствует действительности — пенсионеры продолжат получать пенсии как обычно.
«Цифровые рубли сейчас используются в тестовом режиме и доступны очень узкому кругу банков, организаций и граждан, в числе которых есть и представители Башкортостана. В сентябре пилот расширят — увеличится число его участников, но это по-прежнему будет только эксперимент. Массовое внедрение цифровых рублей начнется не раньше второй половины 2025 года, — рассказал управляющий Нацбанком РБ Марат Кашапов. — Но и тогда никакого обязательного перевода пенсионеров, бюджетников и других категорий граждан на цифровые рубли не произойдет. Люди сами будут решать, пользоваться ими или нет. Если кто-то не захочет, просто не будет открывать счет цифрового рубля и продолжит использовать наличные и безналичные деньги».
Вот еще несколько фейков:
— «государство начнет отслеживать все расчеты граждан». На самом деле про цифровые рубли будет известно ровно столько, сколько про безналичные. Информация о цифровых рублях защищена банковской тайной, как и информация по счетам в банках.
— «у цифровых рублей есть срок годности, после чего они сгорают». В действительности никакого срока годности у них нет, и сгореть они не могут, как и деньги на счетах в банках. Цифровые рубли не бонусные баллы, а форма национальной валюты.
— «цифровые рубли можно будет тратить на ограниченный список товаров». Тратить свои цифровые рубли вы сможете так, как посчитаете нужным.
А вот информация о том, что на цифровые рубли не будут начисляться проценты, — правда. Так же как и то, что цифровыми рублями нельзя будет взять кредит. Цифровой рубль создается для платежей и переводов, а не для сбережения или кредитования.
Вся достоверная информация о цифровом рубле размещена на сайте Банка России.