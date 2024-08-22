Цифровой рубль появится в массовом обиходе в 2025 году — Нацбанк

«Цифровые рубли сейчас используются в тестовом режиме и доступны очень узкому кругу банков, организаций и граждан, в числе которых есть и представители Башкортостана. В сентябре пилот расширят — увеличится число его участников, но это по-прежнему будет только эксперимент. Массовое внедрение цифровых рублей начнется не раньше второй половины 2025 года, — рассказал управляющий Нацбанком РБ Марат Кашапов. — Но и тогда никакого обязательного перевода пенсионеров, бюджетников и других категорий граждан на цифровые рубли не произойдет. Люди сами будут решать, пользоваться ими или нет. Если кто-то не захочет, просто не будет открывать счет цифрового рубля и продолжит использовать наличные и безналичные деньги».