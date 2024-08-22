В Самарской области мигрантам запретили торговать

При этом в Самарской области решили создать координационный штаб, в задачи которого будет входить усиление контроля за миграционными процессами. Также планируется сокращение офисов МФЦ, в которых будет осуществляться прием заявлений о регистрации иностранных граждан по месту жительства. Мера направлена на пресечение противоправной деятельности, связанной с незаконной регистрацией мигрантов в так называемых «резиновых квартирах».