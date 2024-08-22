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Ростовское транспортное кольцо собираются полностью расширить до четырех полос

Планы по расширению дороги в пределах Ростовского транспортного кольца обсудили на Дону.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области приступили к завершающей фазе строительства Ростовского транспортного кольца. Об этом сообщили на заседании в правительстве региона.

По данным донских властей, большую часть объектов масштабной трассы уже сдали. В частности, досрочно был возведен новый отрезок обхода Аксая на М-4 «Дон». Выполнены задачи по созданию III очереди Северного обхода Ростова-на-Дону и моста через Ростовское водохранилище.

Одна из основных составляющих Ростовского транспортного кольца — «Северный радиус». Родионовскую, Щепкинскую и Темерницкую развязки здесь сделают четырехполосными. Двухполосные участки расширят на протяжении 8,45 км.

В будущем расширение дороги до четырех полос планируется на всем протяжении Ростовского транспортного кольца.

— Ростовское транспортное кольцо на всем протяжении должно превратиться в четырехполосную дорогу. Выезды и въезды в донскую столицу тоже должны быть широкими, — подчеркнул губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Напомним, в 2024 году должны завершить первый этап создания «Западной хорды» — заключительного участка Ростовского транспортного кольца.