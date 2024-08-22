Ростовское транспортное кольцо собираются полностью расширить до четырех полос

По данным донских властей, большую часть объектов масштабной трассы уже сдали. В частности, досрочно был возведен новый отрезок обхода Аксая на М-4 «Дон». Выполнены задачи по созданию III очереди Северного обхода Ростова-на-Дону и моста через Ростовское водохранилище.