В Омске в августе 2024 года внезапно подешевели квартиры в новостройках

Область вошла в топ-10 регионов России по снижению цен на первичном рынке. В среднем в Омской области метр на первичном рынке стоит 133 000 ₽
Столичные регионы также вошли в десятку с самым значительным снижением цены: в Москве и области медианная цена квадратного метра в новостройках сократилась на 1% относительно июля (что в абсолютных значениях соответствует 3 000 ₽), а в Петербурге и области сокращение стоимости квадрата составило 1,7%.
«Мы не ожидаем, что цены на первичную недвижимость резко обвалятся, — комментирует Евгений Белокуров, коммерческий директор Яндекс Недвижимости, — Мы скорее ожидаем постепенной коррекции в течение года-полутора. При этом важно учитывать, что после изменения условий льготной ипотеки застройщики вынуждены более внимательно следить за объемами продаж для выполнения условий проектного финансирования. Это означает, что при окончании отчетного периода — у каждого застройщика он свой — у разных компаний будет возникать потребность оперативно закрыть недостающие продажи. В этот момент на рынок может выходить ограниченное количество новых лотов с низкой ценой (или краткосрочно снижаться цена на существующие) для оперативного выполнения плана. Для отслеживания таких предложений мы рекомендуем подписаться на рассылку об интересующих жилых комплексах, добавить в избранное понравившиеся районы или конкретные квартиры, чтобы следить за появлением новых публикаций и специальных акций, чтобы не упустить выгодный вариант».