Главный архитектор Казани: Арт-кластеры отлично качают экономику

«Не выбрасывайте всё, что вы найдете на бывших промышленных территориях. Еще раз подчеркиваю, мы не за то, чтобы производства уходили из города. Мы говорим о площадках, которые уже не работают. И там, в цехах, есть невероятно красивое оборудование, уже вышедшее из строя, которое можно легко внедрить в городскую среду. И это будет памятное место, это будет очень интересно», — обратилась она к застройщикам.