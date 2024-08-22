В Самарской области обсудили подготовку к предстоящему отопительному сезону

Белоусов также озвучил сроки получения паспортов готовности: до 15 сентября для многоквартирных домов, до 1 ноября для объектов энергокомплекса и до 15 ноября для муниципальных образований. Он отметил, что некоторые котельные в муниципалитетах находятся под контролем министерства.