В Самарской области обсудили подготовку к предстоящему отопительному сезону

В правительстве Самарской области состоялась рабочая встреча врио губернатора Вячеслава Федорищева и врио министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Михаила Белоусова. Главным вопросом встречи стала подготовка региона к предстоящему отопительному сезону.
Михаил Белоусов сообщил, что общий уровень готовности в области составляет около 98%. На данный момент подготовлены 2107 из 2141 котельной. Готовность объектов здравоохранения составляет 98%, образовательных учреждений — 93,5%, а жилищного фонда — 97,8%.
Белоусов также озвучил сроки получения паспортов готовности: до 15 сентября для многоквартирных домов, до 1 ноября для объектов энергокомплекса и до 15 ноября для муниципальных образований. Он отметил, что некоторые котельные в муниципалитетах находятся под контролем министерства.
Особое внимание было уделено муниципальным образованиям, ранее находившимся в зоне риска, таким как Тольятти. Михаил Белоусов сообщил, что готовность объектов в Тольятти возросла с 60% до 91,2%. Все тепловые сети в Самаре и Новокуйбышевске будут подготовлены к 1 сентября.
— Обратите внимание, чтобы избежать формализма и обеспечить действительно конструктивный подход. Важно не допускать ситуаций, когда объект с паспортом готовности выходит из строя в первые месяцы отопительного сезона, — отметил врио губернатора.
Глава области также отметил необходимость усиления инспекторского корпуса Государственной жилищной инспекции. Он особо подчеркнул недостаточное количество людей, осуществляющих проверки.