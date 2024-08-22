С 2025 года в Светлогорске хотят ввести туристический налог

От оплаты освободят граждан льготных категорий. К ним относятся ветераны, инвалиды, многодетные семьи, люди, пострадавшие от лучевой болезни после Чернобыльской катастрофы, на производственном объединении «Маяк», Семипалатинском полигоне, а также в результате учений или испытаний на ядерных и военных объектах.