С 2025 года в Светлогорске хотят ввести туристический налог

С 2025 года в Светлогорске планируют ввести туристический сбор. Об этом сообщили на сайте администрации городского округа.
Налоговая ставка в 2025 году составит 1% от стоимости аренды номера в гостинице или других местах временного проживания. До 2029-го плата будет повышаться на один процент. Минимальный размер ставки — 100 рублей.
От оплаты освободят граждан льготных категорий. К ним относятся ветераны, инвалиды, многодетные семьи, люди, пострадавшие от лучевой болезни после Чернобыльской катастрофы, на производственном объединении «Маяк», Семипалатинском полигоне, а также в результате учений или испытаний на ядерных и военных объектах.