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С 2025 года в Светлогорске хотят ввести туристический налог

Льготные категории граждан освободят от оплаты.

Источник: Morgan Lane/CC0

С 2025 года в Светлогорске планируют ввести туристический сбор. Об этом сообщили на сайте администрации городского округа.

Налоговая ставка в 2025 году составит 1% от стоимости аренды номера в гостинице или других местах временного проживания. До 2029-го плата будет повышаться на один процент. Минимальный размер ставки — 100 рублей.

От оплаты освободят граждан льготных категорий. К ним относятся ветераны, инвалиды, многодетные семьи, люди, пострадавшие от лучевой болезни после Чернобыльской катастрофы, на производственном объединении «Маяк», Семипалатинском полигоне, а также в результате учений или испытаний на ядерных и военных объектах.

туризм и отдых