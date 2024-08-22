Германии грозит дефицит рыбных палочек из-за санкций ЕС против России

Как отмечает издание, на долю России приходится около 50% от общемирового вылова минтая, который является второй по популярности рыбой в Германии после лосося. В частности, минтай используется в производстве рыбных палочек — одного из самых популярных блюд в стране. По статистике, немцы ежедневно потребляют 5,2 млн рыбных палочек, что примерно соответствует 23 палочкам в год на каждого жителя ФРГ.
Bild также сообщает, что в сентябре ЕС в рамках новых санкций против Москвы может ввести запрет на ввоз российского минтая. Учитывая, что с 2020 по 2023 год упаковка рыбных палочек уже подорожала на 42%, цены могут снова значительно увеличиться.
Глава Федерального союза немецкой рыбной промышленности говорит об «угрозе огромного роста цен».
Он также предупредил, что около 1 тыс. рабочих мест в пищевой промышленности могут быть потеряны. В наихудшем случае производство рыбных палочек в Европе прекратится, и их придется закупать в Азии.
Нина Лютикова