Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Германии грозит дефицит рыбных палочек из-за санкций ЕС против России

Поставки российского минтая находятся под угрозой, что может привести к росту цен и дефициту популярного продукта на немецком рынке.

Источник: Shutterstock

Немецкая газета Bild сообщила, что в Германии из-за санкций ЕС против России на горизонте появился дефицит рыбных палочек. Глава Федерального союза немецкой рыбной промышленности Штеффен Майер предупредил, что Германия не может обойтись без поставок российской рыбы и цены могут резко возрасти.

Как отмечает издание, на долю России приходится около 50% от общемирового вылова минтая, который является второй по популярности рыбой в Германии после лосося. В частности, минтай используется в производстве рыбных палочек — одного из самых популярных блюд в стране. По статистике, немцы ежедневно потребляют 5,2 млн рыбных палочек, что примерно соответствует 23 палочкам в год на каждого жителя ФРГ.

Bild также сообщает, что в сентябре ЕС в рамках новых санкций против Москвы может ввести запрет на ввоз российского минтая. Учитывая, что с 2020 по 2023 год упаковка рыбных палочек уже подорожала на 42%, цены могут снова значительно увеличиться.

Глава Федерального союза немецкой рыбной промышленности говорит об «угрозе огромного роста цен».

«Немецкий рынок зависит от рыбы из России. Мы не можем отказаться от минтая и трески», — сказал Майер газете.

Он также предупредил, что около 1 тыс. рабочих мест в пищевой промышленности могут быть потеряны. В наихудшем случае производство рыбных палочек в Европе прекратится, и их придется закупать в Азии.

Нина Лютикова

санкции
ЕС