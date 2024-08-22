Германии грозит дефицит рыбных палочек из-за санкций ЕС против России

Как отмечает издание, на долю России приходится около 50% от общемирового вылова минтая, который является второй по популярности рыбой в Германии после лосося. В частности, минтай используется в производстве рыбных палочек — одного из самых популярных блюд в стране. По статистике, немцы ежедневно потребляют 5,2 млн рыбных палочек, что примерно соответствует 23 палочкам в год на каждого жителя ФРГ.