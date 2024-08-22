В Канаде остановились грузоперевозки по крупнейшим железным дорогам

CBC сообщает, что впервые в истории Канады одновременно остановились грузовые перевозки на двух крупнейших железных дорогах, что ставит под угрозу стабильность цепочек поставок. Основным канадским железнодорожным компаниями не удалось достичь соглашения с профсоюзом железнодорожников.
Согласно информации телевизионного канала, ситуация негативно сказывается на десятках тысяч пассажиров в Торонто, Монреале и Ванкувере. Отсутствие диспетчеров лишает пассажирские поезда возможности курсировать по этим рельсам, отмечает CBC.
По данным Ассоциации железных дорог Канады, компании ежедневно перевозят товары на сумму $1 млрд. Немалая часть перевозок была преднамеренно остановлена, чтобы избежать застревания грузов.
«Давление со стороны промышленных групп и правительства с целью выхода из тупиковой ситуации в переговорах нарастало в течение нескольких недель, а призывы к согласованию решения, вероятно, станут еще более частыми с началом остановки работ», — добавили в CBC.
Каждая из сторон обвиняет другую в неспособности вести конструктивные переговоры.
Президент профсоюза водителей грузовых автомобилей Teamsters Пол Буше подчеркнул, что железные дороги не проявляют заботу ни о фермерах, ни о малом бизнесе, ни о цепочках поставок, ни о своих сотрудниках. «Их единственная цель — увеличить прибыль, даже если это ставит под угрозу всю экономику», — заявил он.
По данным телеканала, переговоры велись на отдельных встречах между каждой из компаний и профсоюзом водителей грузовиков Teamsters, представляющим 6 тысяч работников CN и более 3 тысяч работников CPKC.
Нина Лютикова