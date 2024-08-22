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В Канаде остановились грузоперевозки по крупнейшим железным дорогам

Canadian National Railway и Canadian Pacific Kansas City объявили о приостановке работы 9,3 тыс. сотрудников после провала переговоров по новому контракту, что сказывается на пассажирских перевозках и ежедневных грузоперевозках на сумму $1 млрд.

Источник: AFP 2023

CBC сообщает, что впервые в истории Канады одновременно остановились грузовые перевозки на двух крупнейших железных дорогах, что ставит под угрозу стабильность цепочек поставок. Основным канадским железнодорожным компаниями не удалось достичь соглашения с профсоюзом железнодорожников.

«В результате многомесячных все более ожесточенных переговоров компании Canadian National Railway Co. (CN) и Canadian Pacific Kansas City Ltd. (CPKC) объявили о блокировке 9 300 инженеров, кондукторов и рабочих станции после того, как стороны не смогли договориться о новом контракте до полуночи», — говорится в сообщении.

Согласно информации телевизионного канала, ситуация негативно сказывается на десятках тысяч пассажиров в Торонто, Монреале и Ванкувере. Отсутствие диспетчеров лишает пассажирские поезда возможности курсировать по этим рельсам, отмечает CBC.

По данным Ассоциации железных дорог Канады, компании ежедневно перевозят товары на сумму $1 млрд. Немалая часть перевозок была преднамеренно остановлена, чтобы избежать застревания грузов.

«Давление со стороны промышленных групп и правительства с целью выхода из тупиковой ситуации в переговорах нарастало в течение нескольких недель, а призывы к согласованию решения, вероятно, станут еще более частыми с началом остановки работ», — добавили в CBC.

Каждая из сторон обвиняет другую в неспособности вести конструктивные переговоры.

Президент профсоюза водителей грузовых автомобилей Teamsters Пол Буше подчеркнул, что железные дороги не проявляют заботу ни о фермерах, ни о малом бизнесе, ни о цепочках поставок, ни о своих сотрудниках. «Их единственная цель — увеличить прибыль, даже если это ставит под угрозу всю экономику», — заявил он.

По данным телеканала, переговоры велись на отдельных встречах между каждой из компаний и профсоюзом водителей грузовиков Teamsters, представляющим 6 тысяч работников CN и более 3 тысяч работников CPKC.

Нина Лютикова