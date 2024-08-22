В Канаде остановились грузоперевозки по крупнейшим железным дорогам

Президент профсоюза водителей грузовых автомобилей Teamsters Пол Буше подчеркнул, что железные дороги не проявляют заботу ни о фермерах, ни о малом бизнесе, ни о цепочках поставок, ни о своих сотрудниках. «Их единственная цель — увеличить прибыль, даже если это ставит под угрозу всю экономику», — заявил он.