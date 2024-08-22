Венгрия предложила новую схему транзита нефти через Украину

Украина расширила санкции против ЛУКОЙЛа в июне 2024 года, запретив компании транзит нефти по своей территории. В результате топливо перестали получать Венгрия и Словакия. В июле глава венгерского МИДа Петер Сийярто рассказывал о работе Mol и ЛУКОЙЛа над юридическим решением этой проблемы.