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«Уралвагонзавод» объявил о повышении зарплат работникам на 28%

На «Уралвагонзаводе» повысили зарплаты.

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе предприятия.

Для всех работников «Уралвагонзавода» произошло повышение заработной платы во второй раз в 2024 году. С 1 августа увеличение составило 28%.

Как уточнили на предприятии, при этом повышение не коснулось ключевого руководящего персонала.

Напомним, ранее «Уралвагонзавод» рассказал о новом изобретении для борьбы с реактивными противотанковыми гранатами. Средство пассивной защиты было разработано инженерами Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения.