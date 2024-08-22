«Уралвагонзавод» объявил о повышении зарплат работникам на 28%

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе предприятия.
Для всех работников «Уралвагонзавода» произошло повышение заработной платы во второй раз в 2024 году. С 1 августа увеличение составило 28%.
Как уточнили на предприятии, при этом повышение не коснулось ключевого руководящего персонала.
Напомним, ранее «Уралвагонзавод» рассказал о новом изобретении для борьбы с реактивными противотанковыми гранатами. Средство пассивной защиты было разработано инженерами Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения.