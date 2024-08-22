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Строительство и запуск ВСМ принесет бюджету Петербурга более 250 млрд рублей

Такую сумму магистраль принесет бюджету Северной столицы за 20 лет.

Строительство и запуск Высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Петербургом принесет бюджету Северной столицы более 250 млрд рублей. Конечно, произойдет это не сразу, а в период реализации проекта и первых 20 лет использования магистрали. Об этом рассказал гендиректор «ВСМ Две столицы» Олег Тони.

— Значительное сокращение времени в пути приведет к росту туристического потока, а это обеспечит развитие инфраструктуры и экономики. Для Петербурга эффекты достаточно весомы. Уверен, что эти цифры говорят сами за себя, — цитируют его слова «Ведомости Северо-Запад».

По словам Тони, запуск ВСМ не только увеличит поступления в бюджет, но и подтолкнет к росту валовый региональный продукт более чем на 2 трлн рублей. Кстати, в 2023 году этот показатель был на уровне 12 трлн рублей. Помимо прочего, ожидается повышение туристического потока на 5,2 млн человек, но это за 20 лет.

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