Строительство и запуск ВСМ принесет бюджету Петербурга более 250 млрд рублей

По словам Тони, запуск ВСМ не только увеличит поступления в бюджет, но и подтолкнет к росту валовый региональный продукт более чем на 2 трлн рублей. Кстати, в 2023 году этот показатель был на уровне 12 трлн рублей. Помимо прочего, ожидается повышение туристического потока на 5,2 млн человек, но это за 20 лет.