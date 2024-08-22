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S7 запустит рейсы «Новосибирск — Фергана» с сентября

Время в пути составит чуть меньше трех часов.

Источник: Комсомольская правда

Авиакомпания S7 Airlines открыла продажу билетов на рейсы «Новосибирск — Фергана». Первый полет состоится уже 19 сентября, сообщает пресс-служба перевозчика.

— Рейсы будут осуществляться один раз в неделю — по четвергам: вылет из Толмачево — в 11:05, посадка в аэропорту Ферганы — в 12:00 с учетом разницы во времени; вылет из Ферганы — в 13:30, посадка в Новосибирске — в 18:00, — отмечается в публикации.

Время в пути составит всего 2 часа 40 минут. Перелеты будут осуществляться на лайнерах Airbus A320. Салон экономкласса рассчитан на 174 пассажира.