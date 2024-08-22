S7 запустит рейсы «Новосибирск — Фергана» с сентября

— Рейсы будут осуществляться один раз в неделю — по четвергам: вылет из Толмачево — в 11:05, посадка в аэропорту Ферганы — в 12:00 с учетом разницы во времени; вылет из Ферганы — в 13:30, посадка в Новосибирске — в 18:00, — отмечается в публикации.