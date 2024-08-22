Власти Крыма попросят продлить госсубсидии для Керченской паромной переправы

Правительство Крыма инициирует продление государственных субсидий для Керченской паромной переправы на следующий год. Детали согласуют с Министерством финансов РФ в ближайшее время. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов на встрече с руководителем Федерального агентства морского и речного транспорта Андреем Тарасенко, передает ИА SevastopolMedia со ссылкой на правительство полуострова.