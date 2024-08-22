Власти Крыма попросят продлить госсубсидии для Керченской паромной переправы

Правительство Крыма инициирует продление государственных субсидий для Керченской паромной переправы на следующий год. Детали согласуют с Министерством финансов РФ в ближайшее время. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов на встрече с руководителем Федерального агентства морского и речного транспорта Андреем Тарасенко, передает ИА SevastopolMedia со ссылкой на правительство полуострова.
Дополнительно Сергей Аксёнов проинформировал о передаче в федеральную собственность Керченского морского порта Камыш-Бурун.
«За счет федеральных средств будет произведено углубление канала, который за эти годы заилился. Это осложняло выход судов из акватории порта, включая изготавливаемые на заводе имени Бутомы», — отметил Глава республики.
Сергей Аксёнов и Андрей Тарасенко обсудили загрузку производственных мощностей на АО «Судостроительный завод имени Б. Е. Бутомы» и АО «Судостроительный завод “Море”.
В дополнение глава Крыма поблагодарил Росморречфлот за выделение квоты на обучение 100 крымчан в профильных учебных заведениях федерального агентства.
В свою очередь Андрей Тарасенко рассказал о планах создания хаба, по которому смогут доставлять продовольствие в Крым альтернативным способом.