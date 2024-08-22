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Власти Крыма попросят продлить госсубсидии для Керченской паромной переправы

Глава республики уверен, что президент поддержит решение.

Правительство Крыма инициирует продление государственных субсидий для Керченской паромной переправы на следующий год. Детали согласуют с Министерством финансов РФ в ближайшее время. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов на встрече с руководителем Федерального агентства морского и речного транспорта Андреем Тарасенко, передает ИА SevastopolMedia со ссылкой на правительство полуострова.

Дополнительно Сергей Аксёнов проинформировал о передаче в федеральную собственность Керченского морского порта Камыш-Бурун.

«За счет федеральных средств будет произведено углубление канала, который за эти годы заилился. Это осложняло выход судов из акватории порта, включая изготавливаемые на заводе имени Бутомы», — отметил Глава республики.

Сергей Аксёнов и Андрей Тарасенко обсудили загрузку производственных мощностей на АО «Судостроительный завод имени Б. Е. Бутомы» и АО «Судостроительный завод “Море”.

В дополнение глава Крыма поблагодарил Росморречфлот за выделение квоты на обучение 100 крымчан в профильных учебных заведениях федерального агентства.

В свою очередь Андрей Тарасенко рассказал о планах создания хаба, по которому смогут доставлять продовольствие в Крым альтернативным способом.