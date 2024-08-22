Более 2 тысяч воронежских предприятий и организаций готовы взять на работу курян

На сегодняшний день 2 291 предприятие и организация Воронежской области готово принять на работу эвакуированных из-под обстрелов курян. Об этом рассказали в министерстве труда и занятости региона 22 августа.
Там пояснили, что большинство из предложенных вакансий связанны с промышленностью, сельским хозяйством, IT-сферой и торговлей. Всего в Воронежской области их открыто 24 236 Из них 528 с предоставлением жилья.
Пострадавшие граждане из соседнего региона могут таким образом обеспечить своим семьям привычный уровень жизни. Для этого надо обратиться в.
— Наша задача — максимально помочь в трудовой адаптации, обеспечив качественные рабочие места и хорошие условия труда для всех приезжающих", — рассказала заместитель министерства труда и занятости населения Воронежской области Олеся Коровина.