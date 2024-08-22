Вениамин Кондратьев: На Кубани работает свыше 13 тысяч фермеров

Об этом сообщил губернатор на ХХXV съезде Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств Краснодарского края.
По словам губернатора, фермерское сообщество региона является крупнейшим в России. Более 13 тысяч фермерских хозяйств обрабатывают более 1,2 миллиона гектаров земли — это треть от всей посевной площади. КФХ дают порядка 30 процентов от общекраевого урожая зерна, 25 процентов овощей.
— Еще два года назад мы говорили, что у фермеров-растениеводов урожайность на 8−10 процентов ниже, чем у крупных хозяйств. Благодаря сотрудничеству с нашими учеными вам удалось сократить отставание до 5−6 процентов, — сказал Вениамин Кондратьев.
Глава региона подчеркнул, что сохранить успех аграриям поможет господдержка. В 2024 году она составила 11 миллиардов рублей. Из них 1,7 миллиардов направили фермерам. По программе «Малый сад» можно получить субсидии на закупку холодильного оборудования для садоводства. Программа «Агростартап» дает компенсацию на модернизацию и развитие проектов.
Спикер ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что съезд АККОР — это площадка, где можно оперативно решать проблемы фермеров и реализовывать выдвинутые ими идеи.