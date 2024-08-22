Вениамин Кондратьев: На Кубани работает свыше 13 тысяч фермеров

— Еще два года назад мы говорили, что у фермеров-растениеводов урожайность на 8−10 процентов ниже, чем у крупных хозяйств. Благодаря сотрудничеству с нашими учеными вам удалось сократить отставание до 5−6 процентов, — сказал Вениамин Кондратьев.