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Прямые авиаперелеты между Казанью и Шанхаем продлены до конца марта

Прямые авиаперелеты между Казанью и Шанхаем продлены до конца марта. Рейсы будут продолжаться и в осенне-зимний сезон, начиная с последнего воскресенья октября. Полеты будут осуществляться трижды в неделю: по средам, пятницам и воскресеньям, сообщает пресс-служба казанского аэропорта.

Вылеты из Казани запланированы вечером в 20:00 с прибытием в Шанхай в 09:00 по местному времени. Рейсы обратно из Шанхая намечены на 12:30, а прибытие в Казань — в 17:00.

Перевозчиком на данном маршруте выступает китайская авиакомпания China Eastern Airlines. МК-Казань ранее писал, что авиасообщение между Казанью и Шанхаем стартует 28 сентября.

Это будет первый регулярный прямой маршрут между Казанью и Шанхаем. Таким образом, столица Татарстана станет третьим городом России, откуда можно без пересадок добраться до крупнейшего финансового центра Китая, который занимает лидирующие позиции в Азии и мире.