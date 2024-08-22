Прямые авиаперелеты между Казанью и Шанхаем продлены до конца марта

Вылеты из Казани запланированы вечером в 20:00 с прибытием в Шанхай в 09:00 по местному времени. Рейсы обратно из Шанхая намечены на 12:30, а прибытие в Казань — в 17:00.
Перевозчиком на данном маршруте выступает китайская авиакомпания China Eastern Airlines. МК-Казань ранее писал, что авиасообщение между Казанью и Шанхаем стартует 28 сентября.
Это будет первый регулярный прямой маршрут между Казанью и Шанхаем. Таким образом, столица Татарстана станет третьим городом России, откуда можно без пересадок добраться до крупнейшего финансового центра Китая, который занимает лидирующие позиции в Азии и мире.