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Мигрантов из Индии привлекут в Петербург

Более 4 тысяч индийских мигрантов подали заявки на трудоустройство в Санкт-Петербурге. Интерес к ним значительно возрос, так как предприятия города и Ленинградской области готовы принять до пяти тысяч рабочих из Индии.

Об этом сообщил Сергей Марков, первый заместитель председателя комитета по внешним связям Петербурга.

Марков отметил, что уже была начата работа по привлечению трудовых мигрантов в сотрудничестве с правительством индийского штата Махараштра, чей столичный город Мумбаи является побратимом Санкт-Петербурга. Министр по развитию навыков, занятости и предпринимательства штата Мангал Прабхат Лодха выразил готовность к этому сотрудничеству.

Сергей Марков уточнил, что несколько предприятий в Санкт-Петербурге и области готовы принять от 3 до 5 тысяч индийских рабочих. При этом компании способны предложить им зарплату, превышающую ту, которую они зарабатывают, например, в ОАЭ, куда многие индийцы стремятся уехать на работу.

Предприятия заинтересованы в квалифицированных специалистах, таких как сварщики. Россия и Индия сейчас обсуждают возможность перепрофилирования индийских центров подготовки трудовых мигрантов для работы в России. В этих центрах планируется обучение индийцев для сдачи теста на знание русского языка, при этом поддержку проекта оказывает Российский государственный педагогический университет имени Герцена.