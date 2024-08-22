Мигрантов из Индии привлекут в Петербург

Об этом сообщил Сергей Марков, первый заместитель председателя комитета по внешним связям Петербурга.
Марков отметил, что уже была начата работа по привлечению трудовых мигрантов в сотрудничестве с правительством индийского штата Махараштра, чей столичный город Мумбаи является побратимом Санкт-Петербурга. Министр по развитию навыков, занятости и предпринимательства штата Мангал Прабхат Лодха выразил готовность к этому сотрудничеству.
Сергей Марков уточнил, что несколько предприятий в Санкт-Петербурге и области готовы принять от 3 до 5 тысяч индийских рабочих. При этом компании способны предложить им зарплату, превышающую ту, которую они зарабатывают, например, в ОАЭ, куда многие индийцы стремятся уехать на работу.
Предприятия заинтересованы в квалифицированных специалистах, таких как сварщики. Россия и Индия сейчас обсуждают возможность перепрофилирования индийских центров подготовки трудовых мигрантов для работы в России. В этих центрах планируется обучение индийцев для сдачи теста на знание русского языка, при этом поддержку проекта оказывает Российский государственный педагогический университет имени Герцена.