Мигрантов из Индии привлекут в Петербург

Сергей Марков уточнил, что несколько предприятий в Санкт-Петербурге и области готовы принять от 3 до 5 тысяч индийских рабочих. При этом компании способны предложить им зарплату, превышающую ту, которую они зарабатывают, например, в ОАЭ, куда многие индийцы стремятся уехать на работу.