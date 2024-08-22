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На МЦД-3 начал курсировать девятый поезд «Иволга 4.0»

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Центрaльная пригородная пaccaжирская компания (ЦППК) продолжает масштабное обновление подвижного состава. На третий Московский центральный диаметр (МЦД-3) поступил еще один поезд современной модификации «Иволга 4.0», сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Источник: РИА "Новости"

«Мы продолжаем обновлять подвижной состав, он становится все более современным и отвечающим самым высоким требованиям наших пассажиров. Сегодня на маршрутах МЦД курсируют уже порядка 70 поездов “Иволга” различных серий, и все чаще там можно видеть поезда самых последних поколений. Так, в мае на третий диаметр вышла первая “Иволга 4.0”, и спустя всего четыре месяца этих составов на МЦД-3 уже девять. До конца года планируем полностью обновить поезда на диаметре», — сказал гендиректор ЦППК Иван Конев, слова которого приводит пресс-служба компании.

Отмечается, что в парке диаметральных поездов МЦД-3 находится 28 составов «Иволга». Российские пoeзда этогo семeйства созданы специальнo для рaботы нa мaршрутах МЦД по заказу правительства Москвы и в условиях пригорода.

В пресс-службе сообщили, что внутри кресла в новом дизайне с откидными подлокотниками и ежевичными подголовниками, поручни с «теплым» покрытием и мягкими подвесными ручками. Также есть зарядные устройства различных типов. Температуру в салоне поддерживает система климат-контроль и адаптивное освещение — бодряще яркое с утра и успокаивающе мягкое вечером. Информационные табло и экраны позволяют еще легче ориентироваться в пути и не пропустить нужную остановку.