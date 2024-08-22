На МЦД-3 начал курсировать девятый поезд «Иволга 4.0»

«Мы продолжаем обновлять подвижной состав, он становится все более современным и отвечающим самым высоким требованиям наших пассажиров. Сегодня на маршрутах МЦД курсируют уже порядка 70 поездов “Иволга” различных серий, и все чаще там можно видеть поезда самых последних поколений. Так, в мае на третий диаметр вышла первая “Иволга 4.0”, и спустя всего четыре месяца этих составов на МЦД-3 уже девять. До конца года планируем полностью обновить поезда на диаметре», — сказал гендиректор ЦППК Иван Конев, слова которого приводит пресс-служба компании.