В Ленобласти иностранцам до конца 2024 года запретили работать таксистами

Особое внимание к сфере такси и арендованных автомобилей с водителем объясняется высокой долей занятости в этой отрасли иностранных граждан. Власти региона будут следить за соблюдением нового порядка и возможными последствиями для рынка труда, чтобы при необходимости скорректировать меры в будущем.