Неустойка достигла 552 миллионов рублей: В РЖД обвинили Финляндию в незаконном изъятии поездов «Аллегро»

К слову, поезда «Аллегро» были изготовлены специально для сообщения между Петербургом и Хельсинки. Составы должны были курсировать на этом маршруте вплоть до 2041 года. В настоящий момент, по данным российской стороны, работа совместной компании Karelian Trains, которая была основана еще в 2006 году, парализована. Это случилось из-за необоснованных и нелегальных действий финских партнеров.