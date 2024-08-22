Неустойка достигла 552 миллионов рублей: В РЖД обвинили Финляндию в незаконном изъятии поездов «Аллегро»

В РЖД заявили, что изъятие VR Group поездов «Аллегро» у совместного предприятия российских и финских железных дорог является незаконным. Такой статус действий подтвердили российские суды, которые обязали иностранных железнодорожников продолжать исполнять заключенные договоры. Ведь в противном случае финской компании грозит внушительная неустойка, сумма которой уже достигла 552 миллионов рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Российских железных дорог».
— Прекращение компанией VR Group железнодорожного сообщения с Россией не только явилось грубым нарушением долгосрочных контрактов с ОАО «РЖД» и российско-финляндских международных договоров, но и прервало исторические связи между российскими и финскими железнодорожниками, а также лишило людей возможности безопасного и комфортного перемещения между двумя странами, — рассказали в компании.
К слову, поезда «Аллегро» были изготовлены специально для сообщения между Петербургом и Хельсинки. Составы должны были курсировать на этом маршруте вплоть до 2041 года. В настоящий момент, по данным российской стороны, работа совместной компании Karelian Trains, которая была основана еще в 2006 году, парализована. Это случилось из-за необоснованных и нелегальных действий финских партнеров.
Напомним, «Аллегро» — это высокоскоростные поезда, способные развивать скорость до 220 километров в час. Пассажиры могли доехать от Петербурга до Финляндии всего за 3 часа 25 минут. Каждый поезд суммарно вмещает 350 мест. Составы производит итальянская компания.