РЖД напомнили Финляндии о растущей неустойке за поезда «Аллегро»

РЖД подали иск против VR. В апреле 2023 года Арбитражный суд Москвы обязал финскую компанию и СП продолжить выполнять обязательства, в том числе по эксплуатации поездов, а также признал незаконными действия финской стороны по прекращению в одностороннем порядке пассажирских и грузовых перевозок. Согласно решению, с VR должны взыскать около 10,1 млн руб. в пользу РЖД, а с VR и СП будут взыскивать по 1,26 млн руб. за каждый день неисполнения постановления, начиная с даты вступления в силу.