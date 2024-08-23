Комплекс хотят признать незаконнорожденным

Заявление властей о сносе здания по ул. Борчанинова, 71а, поданное к его владельцу Рафику Мурадову, рассматривается в суде год. Спорный объект расположен в границах ул. Борчанинова и Узенького переулка у Центрального рынка. В публичной кадастровой карте строение площадью 2,1 тыс. кв. м, возведенное в 2002 году, именуется гостинично-развлекательным комплексом. Участок под ним площадью 1,4 тыс. кв. м предназначен для индивидуальной жилой застройки. В открытых источниках указано, что раньше комплекс назывался Grand Delux. Сейчас в нем находится ночное кафе Costa Rica, ЧОП «Гардиан», фирма «Строй-Лидер» и Национальная культурная автономия азербайджанцев Пермского края. В состав ансамбля зданий по ул. Борчанинова, 71а, входит частный дом, пристроенный к одной из стен комплекса (207 кв. м), которым владеет предприниматель Рашид Ибраев. На смежной территории находится шиномонтаж.