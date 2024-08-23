Комплекс хотят признать незаконнорожденным

Совладелец участка под комплексом зданий у Центрального рынка по ул. Борчанинова, 71а, Рашид Ибраев не смог оспорить наложение обеспечительных мер на свою землю. Как указано в решении Арбитражного суда Пермского края, Росреестру запрещено проводить госрегистрацию сделок в отношении площадки в 1,4 тыс. кв. м, находящейся в долевой собственности Рашида Ибраева (15/24 долей в праве) и предпринимателя Рафика Мурадова (⅜ доли в праве). Также суд запретил ведомству регистрировать сделки в отношении пятиэтажного нежилого здания по этому адресу, принадлежащего Рафику Мурадову.
Обеспечительные меры наложены на время рассмотрения искового заявления администрации Ленинского района, в котором власти требуют признать самовольной постройкой и снести бывшее здание развлекательного центра по ул. Борчанинова, 71а, принадлежащее Рафику Мурадову. Установление обеспечения Рашид Ибраев пытался обжаловать в Семнадцатом арбитражном апелляционном суде. Эти требования заявитель мотивировал тем, что пользуется только своей долей в праве собственности на участок под домом, желая снять обеспечение с участка частично. 22 июля апелляционный суд отказал в снятии обеспечительных мер.
Заявление властей о сносе здания по ул. Борчанинова, 71а, поданное к его владельцу Рафику Мурадову, рассматривается в суде год. Спорный объект расположен в границах ул. Борчанинова и Узенького переулка у Центрального рынка. В публичной кадастровой карте строение площадью 2,1 тыс. кв. м, возведенное в 2002 году, именуется гостинично-развлекательным комплексом. Участок под ним площадью 1,4 тыс. кв. м предназначен для индивидуальной жилой застройки. В открытых источниках указано, что раньше комплекс назывался Grand Delux. Сейчас в нем находится ночное кафе Costa Rica, ЧОП «Гардиан», фирма «Строй-Лидер» и Национальная культурная автономия азербайджанцев Пермского края. В состав ансамбля зданий по ул. Борчанинова, 71а, входит частный дом, пристроенный к одной из стен комплекса (207 кв. м), которым владеет предприниматель Рашид Ибраев. На смежной территории находится шиномонтаж.
По данным kartoteka.ru, предприниматель Рафик Мурадов ведет деятельность в сфере строительства, является учредителем и директором ООО «Оазис» (розничная торговля напитками в специализированных магазинах), зарегистрированного по ул. Борчанинова, 71а. Связаться с ним «Ъ-Прикамье» не удалось.
Источник, знакомый с намерениями властей, пояснил, что исковые требования истца связаны с тем, что спорное здание имеет более высокую этажность, чем указано в разрешении на строительство, по которому возводился объект. Нарушение обнаружили сотрудники администрации во время муниципальной проверки.
В администрации Ленинского района пояснили, что на участке по ул. Борчанинова, 71а, выявили объект, обладающий признаками самовольной постройки. Сведения о выдаче в отношении него разрешительной документации в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности отсутствуют. «В рамках рассмотрения дела возникает необходимость судебной экспертизы, поскольку только экспертным заключением может быть определено соответствие или несоответствие объекта строительным, градостроительным нормам и правилам, требованиям пожарного законодательства», — подчеркнули в районной администрации.
В последнее время развитию территории Центрального рынка и окружающих площадок уделяется повышенное внимание. В 2022 году на территории Центрального рынка краевое правительство установило зону комплексного развития (КРТ). На месте рынка «Гача» девелопер «Талан» собирается возвести крупный ЖК, а «Ингрупп» готовится к застройке квартала, ограниченного ш. Космонавтов, Баковым переулком и ул. Эпроновской. ПМД возводит по ул. Пушкина, 91, квартал «Эволюция».
«В случае отсутствия разрешения на строительство вполне возможно, что исковые требования будут удовлетворены, однако в данной категории дел важную роль будет играть судебная экспертиза», — отметила член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова. При рассмотрении дела суду также будет необходимо установить, соответствует ли спорный объект параметрам, установленным документацией по планировке территории, правилами землепользования и застройки, требованиям строительных, санитарно-эпидемиологических, противопожарных и других норм и правил.
По мнению гендиректора УК «Труменс групп» (управляет ТЦ «Галерея») Елены Денисовой, территория в районе Центрального рынка находится под пристальным вниманием краевых властей в связи с установлением там зоны КРТ и началом реализации крупных инвестпроектов.
«Вполне логично, что сейчас в этой локации проводится инвентаризация объектов капитального строительства и земельных участков, анализируется их состояние, правовой статус, в том числе законность возникновения, соответствие целевого использования и прочее», — рассуждает собеседник. Госпожа Денисова не исключает, что в процессе разработки граддокументации для этой территории у властей появятся планы по развитию улично-дорожной сети, и часть объектов недвижимости попадет под изъятие. «Поэтому говорить об использовании для каких-либо целей земли по ул. Борчанинова, 71а, пока не утверждены проект планировки территории и параметры КРТ, преждевременно», — резюмировала эксперт.