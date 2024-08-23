На Нововоронежской АЭС к 2038 году построят новый энергоблок мощностью 1,2 ГВт

Для его строительства территориально придется увеличить атомный город — 700 га земли к Нововоронежу присоединят из Каширского района, и порядка 1000 га «отберут» у Острогожского (вопрос присоединения земель соседних муниципалитетов был решен еще летом прошлого года).
В настоящий момент на Нововоронежской АЭС функционируют четыре энергоблока совокупной мощностью 3,8 ГВт (№ 4, № 5, № 6 и № 7). Оптимизированный новый энергоблок с водо-водяными энергетическими реакторами поколения III+ начнут строить в 2031 году. Строительство должно закончиться в 2037-м.
До 2040 года на НВ АЭС планируют остановить блоки, построенные еще в советские времена — № 4 и № 5, которые имеют слабую мощность. Один новый энергоблок сможет восполнить порядка 80% их мощности.
Всего проект генеральной схемы размещения новых генерирующих мощностей в нашей стране, рассчитанный на срок до 2042 года, предполагает возведение 37-ми новых энергоблоков. Они будут как большой, так и средней и малой мощности.