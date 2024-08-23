Иркутское УФАС против мэрии: на кону незаконное летнее кафе на пляже Якоби

«Согласно закону, у администрации нет полномочий выдавать разрешения на использование земельных участков для установки объектов, где оказываются услуги общественного питания. Договор на размещение нестационарного торгового объекта заключают по результатам торгов. В этой ситуации компании предоставили разрешение без аукциона, тем самым поставив ее в преимущественное положение по сравнению с другими участниками рынка».