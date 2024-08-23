Иркутское УФАС против мэрии: на кону незаконное летнее кафе на пляже Якоби

Как рассказали в УФАС, с заявлением о незаконном размещении заведения обратился иркутский предприниматель. Проведенная проверка показала, что чиновники на самом деле нарушили закон:
«Согласно закону, у администрации нет полномочий выдавать разрешения на использование земельных участков для установки объектов, где оказываются услуги общественного питания. Договор на размещение нестационарного торгового объекта заключают по результатам торгов. В этой ситуации компании предоставили разрешение без аукциона, тем самым поставив ее в преимущественное положение по сравнению с другими участниками рынка».
По итогам проверки мэрии Иркутска было выдано предписание о демонтаже кафе. Срок исполнения — 1 октября. Сейчас специалисты УФАС «решают вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности».