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Иркутское УФАС против мэрии: на кону незаконное летнее кафе на пляже Якоби

Иркутское управление Федеральной антимонопольной службы признало мэрию столицы Приангарья нарушившей антимонопольное законодательство. Причина — не снесённое вовремя летнее кафе на пляже Якоби летнего кафе, сообщает ИА «ТК Город» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Источник: РИА "Новости"

Как рассказали в УФАС, с заявлением о незаконном размещении заведения обратился иркутский предприниматель. Проведенная проверка показала, что чиновники на самом деле нарушили закон:

«Согласно закону, у администрации нет полномочий выдавать разрешения на использование земельных участков для установки объектов, где оказываются услуги общественного питания. Договор на размещение нестационарного торгового объекта заключают по результатам торгов. В этой ситуации компании предоставили разрешение без аукциона, тем самым поставив ее в преимущественное положение по сравнению с другими участниками рынка».

По итогам проверки мэрии Иркутска было выдано предписание о демонтаже кафе. Срок исполнения — 1 октября. Сейчас специалисты УФАС «решают вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности».

ФАС