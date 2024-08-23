Бывший гендиректор заявил, что управлял компанией более 8,5 года, нареканий к нему не было, договор продлевали регулярно — каждые два года с 2015-го. Во время работы Лапшин регулярно индексировал заработную плату работникам, заверил он суд.
«Но когда я поднял вопрос об индексации собственной заработной платы, то участник компании указал мне на дверь», — сказал он.
Истец назвал истинной причиной своего увольнения конфликтную ситуацию и «желание избавиться от работника». А в «МОЛ-Русс» сообщили суду, что «доверие к генеральному директору после заявления огромного необоснованного денежного требования и уклонения от участия в конструктивных переговорах было подорвано».
В частности, речь идет об индексации зарплаты — истец направил в суд два иска: о восстановлении в должности и о взыскании заработной платы «с учетом незаконно не проведенной индексации». Он потребовав выплатить ему более 40 млн рублей, не считая 50 тыс. рублей компенсации морального вреда по обоим искам.
Он напомнил о заключенном в 2018 году отраслевом тарифном соглашении по организациям нефтеперерабатывающей отрасли промышленности и системы нефтепродуктообеспечения России. Оно регламентирует обязательную ежегодную индексацию для этой сферы, его срок действия заканчивается в 2024 году.
Суд с доводами Лапшина не согласился и в удовлетворении исков отказал.
Экс-гендиректор нефтегазовой компании не смог доказать увольнение из-за дискриминации
Бугурусланский райсуд Оренбургской области отказал в удовлетворении требований экс-генерального директора ООО «МОЛ-Русс» (является частью венгерской MOL Group). Евгений Лапшин настаивал на восстановлении в должности и заявлял, что был уволен по признаку дискриминации. Речь идет о достаточно редком ее виде — по должностному положению.
Бывший гендиректор заявил, что управлял компанией более 8,5 года, нареканий к нему не было, договор продлевали регулярно — каждые два года с 2015-го. Во время работы Лапшин регулярно индексировал заработную плату работникам, заверил он суд.