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Красноярский бар вошёл в ТОП-10 лучших в России

Illegal Bar стал финалистом премии Where2drink.

Источник: Freepik

Красноярский бар стал одним из победителей всероссийской премии WHERE2DRINK. RUSSIAN BAR AWARDS 2024.

22 августа в Нижнем Новгороде прошла церемония награждения заведений-победителей. Красноярский Illegal Bar занял 10-е местов десятке лучших.

Помимо него, финалистами стали заведения из Санкт-Петербурга, Москвы, Нижнего Новгорода, Иркутска, Новосибирска и Казани.

За звание лучших сражались еще 16 красноярских баров, но в финал они не вышли.

Ранее сообщалось о том, что на День флага России наградили отличившихся сотрудников МВД.