В Омске ввели спецрежим из-за угрозы обрушения дома

Дом № 23 по улице Новосортировочной в Ленинском округе города Омска признан аварийным еще в 2017 году. Летом этого года в социальных сетях были выложены фотографии, на которых видно, что на первом этаже дома в санузле провалился пол. Тогда в администрации предложили жильцам пострадавшей квартиры временное жилье.
На сайте администрации города появилось постановление за подписью мэра города Омска, в котором говорится, что специальный режим установлен из-за того, что повреждены несущие конструкции дома и само здание. Это может повлечь за собой обрушение аварийного трехэтажного дома. Об этом пишет «СуперОмск».
Если введен специальный режим, то ситуация на доме будет отслеживаться в круглосуточном режиме, чтобы успеть оперативно принять меры, если угроза обрушения возникнет.
Ранее Omsk.aif.ru писал о том, что еще два дома в городе были признаны аварийными.