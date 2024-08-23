Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске ввели спецрежим из-за угрозы обрушения дома

Специальный режим действует на территории дома № 23, который расположен на улице Новосортировочная.

Источник: Аргументы и факты

Дом № 23 по улице Новосортировочной в Ленинском округе города Омска признан аварийным еще в 2017 году. Летом этого года в социальных сетях были выложены фотографии, на которых видно, что на первом этаже дома в санузле провалился пол. Тогда в администрации предложили жильцам пострадавшей квартиры временное жилье.

На сайте администрации города появилось постановление за подписью мэра города Омска, в котором говорится, что специальный режим установлен из-за того, что повреждены несущие конструкции дома и само здание. Это может повлечь за собой обрушение аварийного трехэтажного дома. Об этом пишет «СуперОмск».

Если введен специальный режим, то ситуация на доме будет отслеживаться в круглосуточном режиме, чтобы успеть оперативно принять меры, если угроза обрушения возникнет.

Ранее Omsk.aif.ru писал о том, что еще два дома в городе были признаны аварийными.

ЖКХ