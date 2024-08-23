В Омске ввели спецрежим из-за угрозы обрушения дома

Дом № 23 по улице Новосортировочной в Ленинском округе города Омска признан аварийным еще в 2017 году. Летом этого года в социальных сетях были выложены фотографии, на которых видно, что на первом этаже дома в санузле провалился пол. Тогда в администрации предложили жильцам пострадавшей квартиры временное жилье.