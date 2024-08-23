В Хабаровске расселяют жильцов бараков на проспекте 60-летия Октября

В Хабаровске стартует новый этап программы расселения ветхого жилья, сообщает Телеграм-канал Мэрия Хабаровска.
Благодаря договоренности временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина с председателем правительства России Михаилом Мишустиным региону выделено 581 млн рублей. Дополнительно из резервного фонда правительства края будет направлено еще 18 млн рублей. Эти средства позволят переселить 302 человека из аварийных бараков на проспекте 60-летия Октября.
«Программа расселения из ветхого и аварийного жилья для тех жильцов, которые вошли в нее до 2017 года, заканчивается в этом году. К сожалению, она не смогла решить проблему всех жителей, поэтому выделение дополнительных средств позволит переселить еще почти 300 человек. Это важный шаг в избавлении проспекта 60-летия Октября от бараков. По поручению Дмитрия Викторовича Демешина программа будет продолжена и на следующий период. Уже сейчас идет формирование и завершение этой программы, которая будет защищена в следующем году и позволит практически в полном объеме решить проблему проживающих в таких безобразных жилых помещениях» — сообщил федеральный инспектор по Хабаровскому краю аппарата полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе Николай Шевцов.
Расселение бараков на проспекте 60-летия Октября является частью более широкой программы улучшения жилищных условий в Хабаровске, и продолжающаяся поддержка на федеральном уровне играет ключевую роль в ее реализации.