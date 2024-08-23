В Хабаровске расселяют жильцов бараков на проспекте 60-летия Октября

«Программа расселения из ветхого и аварийного жилья для тех жильцов, которые вошли в нее до 2017 года, заканчивается в этом году. К сожалению, она не смогла решить проблему всех жителей, поэтому выделение дополнительных средств позволит переселить еще почти 300 человек. Это важный шаг в избавлении проспекта 60-летия Октября от бараков. По поручению Дмитрия Викторовича Демешина программа будет продолжена и на следующий период. Уже сейчас идет формирование и завершение этой программы, которая будет защищена в следующем году и позволит практически в полном объеме решить проблему проживающих в таких безобразных жилых помещениях» — сообщил федеральный инспектор по Хабаровскому краю аппарата полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе Николай Шевцов.