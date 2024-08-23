Юрист Артёмов заявил, что УК из Новосибирска подделывает протоколы

Непонятная история и на улице Вокзальная, 13. Там, отметил Денис Артёмов, жители заметили, что с их общего счёта сняли 195 тысяч на экспертизу крыши, хотя никакого ремонта и в помине нет. По словам юриста, старшая по дому утверждает — её подпись подделали. Готовится обращение в полицию.