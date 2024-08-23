Юрист Артёмов заявил, что УК из Новосибирска подделывает протоколы

О том, что УК «МКС-Новосибирск» может подделывать документы рассказал юрист Денис Артёмов в беседе с порталом «МК в Новосибирске».
Отметим, на выходных в субботу, 17 августа, и воскресенье, 18 августа, коммунальная авария оставила без горячей воды жителей 9 домов по улице Королёва. Отмечается, что в доме № 14/2 кипятком затопило подвал. Новосибирцы остались весьма недовольны работой своей УК «МКС-Новосибирск». В ситуации разбирается прокуратура.
Тем временем юрист Денис Артёмов, что к нему пришли жители трёх других домов, которые также высказывают негодование относительно.
В пример приводится улица Железнодорожная, 2 — по словам Артёмова, собственники создали ТСН, но УК не возвращает им документы из-за поддельных протоколов. Причём юрист утверждает, что жители сами скидываются на ремонт.
«Старшая по дому потратила 45 тысяч на асфальтирование придомовой территории из своего кармана, потому что УК не реагировала на жалобы жильцов», — рассказал юрист Артёмов в разговоре с «МК в Новосибирске».
Как отметил собеседник портала, именно по этому дому в суде выиграно 7 дел о подделке протоколов.
Непонятная история и на улице Вокзальная, 13. Там, отметил Денис Артёмов, жители заметили, что с их общего счёта сняли 195 тысяч на экспертизу крыши, хотя никакого ремонта и в помине нет. По словам юриста, старшая по дому утверждает — её подпись подделали. Готовится обращение в полицию.