Авиакомпания «Аврора» запускает дополнительные рейсы из аэропортов ДФО

Узнать подробнее о расписании полетов и приобрести авиабилеты можно на сайте «Авроры», а также в контакт-центре и агентствах авиакомпании. Информация в контакт-центре «Авроры» по телефону 8−800−250−49−88. Звонки из всех городов и регионов России бесплатные.