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Авиакомпания «Аврора» запускает дополнительные рейсы из аэропортов ДФО

Расширенная программа полётов из Хабаровска, Благовещенска и Южно-Сахалинска продлится до окончания летнего расписания.

Источник: Хабаровский край сегодня

Авиакомпания «Аврора» запускает дополнительные рейсы по социально значимым маршрутам в следующих направлениях: из Хабаровска в Благовещенск, Якутск и Нерюнгри; из Благовещенска во Владивосток и Южно-Сахалинск; из Южно-Сахалинска в Петропавловск-Камчатский, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Из Хабаровска в Благовещенск будут выполняться 9 рейсов в неделю. Тариф эконом-класса составит 3 700 рублей в одну сторону.

Из Хабаровска в Якутск увеличено количество рейсов до 6 частот в неделю. Стоимость билета экономкласса в одну сторону — от 5 500 рублей.

Из Хабаровска в Нерюнгри можно улететь 4 рейса в неделю. Тариф экономического класса в одну сторону составит от 3 400 рублей.

Из Благовещенска во Владивосток увеличено количество рейсов до 9 в неделю, стоимость билета экономкласса в одну сторону — 5 155 рублей.

Из Благовещенска в Южно-Сахалинск увеличено количество рейсов до 6 в неделю. Тариф экономического класса в одну сторону — 5 640 рублей.

Из Южно-Сахалинска в Петропавловск-Камчатский можно улететь 4 раза в неделю за 5 640 рублей.

Узнать подробнее о расписании полетов и приобрести авиабилеты можно на сайте «Авроры», а также в контакт-центре и агентствах авиакомпании. Информация в контакт-центре «Авроры» по телефону 8−800−250−49−88. Звонки из всех городов и регионов России бесплатные.