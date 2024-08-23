Авиакомпания «Аврора» запускает дополнительные рейсы из аэропортов ДФО

Авиакомпания «Аврора» запускает дополнительные рейсы по социально значимым маршрутам в следующих направлениях: из Хабаровска в Благовещенск, Якутск и Нерюнгри; из Благовещенска во Владивосток и Южно-Сахалинск; из Южно-Сахалинска в Петропавловск-Камчатский, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Из Хабаровска в Благовещенск будут выполняться 9 рейсов в неделю. Тариф эконом-класса составит 3 700 рублей в одну сторону.
Из Хабаровска в Якутск увеличено количество рейсов до 6 частот в неделю. Стоимость билета экономкласса в одну сторону — от 5 500 рублей.
Из Хабаровска в Нерюнгри можно улететь 4 рейса в неделю. Тариф экономического класса в одну сторону составит от 3 400 рублей.
Из Благовещенска во Владивосток увеличено количество рейсов до 9 в неделю, стоимость билета экономкласса в одну сторону — 5 155 рублей.
Из Благовещенска в Южно-Сахалинск увеличено количество рейсов до 6 в неделю. Тариф экономического класса в одну сторону — 5 640 рублей.
Из Южно-Сахалинска в Петропавловск-Камчатский можно улететь 4 раза в неделю за 5 640 рублей.
Узнать подробнее о расписании полетов и приобрести авиабилеты можно на сайте «Авроры», а также в контакт-центре и агентствах авиакомпании. Информация в контакт-центре «Авроры» по телефону 8−800−250−49−88. Звонки из всех городов и регионов России бесплатные.