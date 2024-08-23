Комсомольску-на-Амуре поможет новое дыхание

По их мнению, Комсомольску-на-Амуре нужно новое дыхание. Возрожденный, современный, удобный для жизни город, в первую очередь, нужен самим комсомольчанам, а для этого необходимо объединиться вне зависимости от возраста, социального положения, вероисповедания, места работы, и двигаться вперед, одной командой. Так было в прежние советские годы, так должно и сейчас, и в этом может помочь воссоздание комсомольских традиций.