Комсомольску-на-Амуре поможет новое дыхание

О прошлом, настоящем и будущем Комсомольска-на-Амуре, о возрождении в нем традиций первостроителей и комсомольцев говорили на встрече ветеранов с вице-губернатором Хабаровского края Сергеем Кузнецовым и руководителем рабочей группы по реализации запросов и инициатив граждан Дмитрием Заплутаевым, которая прошла в городе Юности 22 августа, сообщает ИА АmurМedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.
Те, кто развивал Комсомольск-на-Амуре, выпускал самые лучшие самолеты и корабли в 60−80-ые годы, с болью в сердце говорили о проблемах современного города в ЖКХ, благоустройстве, общественном транспорте и многом другом.
По их мнению, Комсомольску-на-Амуре нужно новое дыхание. Возрожденный, современный, удобный для жизни город, в первую очередь, нужен самим комсомольчанам, а для этого необходимо объединиться вне зависимости от возраста, социального положения, вероисповедания, места работы, и двигаться вперед, одной командой. Так было в прежние советские годы, так должно и сейчас, и в этом может помочь воссоздание комсомольских традиций.
Начать участники встречи предложили с создания городского штаба благоустройства, в который войдут представители муниципалитета, совета ветеранов, предприятий, профсоюзы, городские активисты. Они будут планировать и разрабатывать акции по наведению порядка в городе.
На встрече с Сергеем Кузнецовым и Дмитрием Заплутаевым. Фото: Пресс-служба администрации Комсомольска-на-Амуре.
На встрече с Сергеем Кузнецовым и Дмитрием Заплутаевым. Фото: Пресс-служба администрации Комсомольска-на-Амуре.
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Для удобства работы город будет поделен на участки и для каждого из них будет назначен координатор. Старт будет дан благоустройству Доски почетных граждан.
Ветераны предложили возглавить штаб Дмитрию Заплутаеву. И чтобы работа действительно получила общегородской масштаб, делегировать ему полномочия не ниже первого заместителя главы администрации города.
Инициативу ветеранов поддержала активная молодежь Комсомольска-на-Амуре, с ней также встретились Сергей Кузнецов и Дмитрий Заплутаев.
По мнению Дмитрия Заплутаева, комсомольчанам под силу возродить город, сделать его вновь мощным и процветающим, привлекательным для жизни.