Пермский край готов к отопительному сезону на 64%

Артем Балахнин добавил, что помимо многоквартирных домов и объектов социальной инфраструктуры, к новому отопительному сезону предстоит привести в нормативное состояние свыше 1,4 тыс. котельных и около 68 тыс. км коммунальных сетей. На эти цели планируется направить около 3,8 млрд. руб. В том числе 2,7 млрд. рублей — средства ресурсоснабжающих организаций, полученные за счет тарифа.