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Пермский край готов к отопительному сезону на 64%

Готовность Пермского края к отопительному сезону, по состоянию на 10 августа, составляет 64%.

Источник: AP 2023

Об этом рассказал региональный министр ЖКХ и благоустройства Артем Балахнин на пленарном заседании краевого заксобрания. По словам чиновника, график подготовки выполнен в отношении 10 563 многоквартирных домов (63%) и 4 850 объектов социальной сферы (65%). Котельные и тепловые сети региона готовы на 60% и 63% соответственно. Сезон начинается 15 сентября.

Артем Балахнин добавил, что помимо многоквартирных домов и объектов социальной инфраструктуры, к новому отопительному сезону предстоит привести в нормативное состояние свыше 1,4 тыс. котельных и около 68 тыс. км коммунальных сетей. На эти цели планируется направить около 3,8 млрд. руб. В том числе 2,7 млрд. рублей — средства ресурсоснабжающих организаций, полученные за счет тарифа.

ЖКХ